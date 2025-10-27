Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise zum Verursacher erbeten

Kirn, Bahnhofstraße (ots)

Gegen 16:56 Uhr steht heute ein Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Bahnhofstraße auf der Abbiegespur nach links Richtung Halmer Weg und beabsichtigt in diesen abzubiegen, sobald der entgegenkommende Verkehr dies zulässt. Plötzlich touchiert ein PKW die Beifahrerseite des wartenden Fahrzeuges, als man rechts vorbeifährt. Es macht kurz den Anschein, als würde der Unfallverursacher anhalten, dann jedoch beschleunigt dieser und setzt unerlaubterweise seine Fahrt über die Bahnhofstraße stadtauswärts fort. Zwei hinzukommende Zeugen begleiten den nach derzeitigem Kenntnisstand schuldlosen Unfallbeteiligten daraufhin löblicherweise zur nahegelegenen Polizeidienststelle. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer wird folgendermaßen beschrieben: männliche Gesichtszüge, mittleres Alter, kurze Haare. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen braunen PKW der Marke Mercedes. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallsstelle eingeleitet und verfolgt diesbezüglich verschiedene Ermittlungsansätze.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell