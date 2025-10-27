PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise zum Verursacher erbeten

Kirn, Bahnhofstraße (ots)

Gegen 16:56 Uhr steht heute ein Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Bahnhofstraße auf der Abbiegespur nach links Richtung Halmer Weg und beabsichtigt in diesen abzubiegen, sobald der entgegenkommende Verkehr dies zulässt. Plötzlich touchiert ein PKW die Beifahrerseite des wartenden Fahrzeuges, als man rechts vorbeifährt. Es macht kurz den Anschein, als würde der Unfallverursacher anhalten, dann jedoch beschleunigt dieser und setzt unerlaubterweise seine Fahrt über die Bahnhofstraße stadtauswärts fort. Zwei hinzukommende Zeugen begleiten den nach derzeitigem Kenntnisstand schuldlosen Unfallbeteiligten daraufhin löblicherweise zur nahegelegenen Polizeidienststelle. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer wird folgendermaßen beschrieben: männliche Gesichtszüge, mittleres Alter, kurze Haare. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen braunen PKW der Marke Mercedes. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallsstelle eingeleitet und verfolgt diesbezüglich verschiedene Ermittlungsansätze.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:11

    POL-PIKIR: Unfallflucht auf Parkplatz vom Wellnesshotel - Zeugen gesucht

    Meddersheim (ots) - Zwischen dem 21.10. um 21:15 Uhr und dem 22.10. um 07:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Wellnesshotels in Meddersheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort geparkten BMW. Der BMW wurde dabei auf einen Blumenkübel gedrückt. Mögliche ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 07:13

    POL-PIKIR: Sturmböen sorgen für zahlreiche Einsätze im Dienstgebiet

    Kirn/Odernheim am Glan/Bad Sobernheim (ots) - Starke Windböen haben am 23.10. auf den 24.10. im Bereich der Polizeiinspektion Kirn für mehrere wetterbedingte Einsätze gesorgt. In Kirn kippten infolge des Sturms mehrere Bauzäune um. Dabei entstand nach bisherige Erkenntnissen kein größerer Schaden. Deutliche größere Folgen verursachte ein umgestürzter Baum in ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:16

    POL-PIKIR: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

    Bad Sobernheim/ Pferdsfeld (ots) - Am 15.10.2025 führte eine Streifenbesatzung gegen 21:00 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der K20 im Bereich Pferdsfeld durch. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren