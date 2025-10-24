Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht auf Parkplatz vom Wellnesshotel - Zeugen gesucht

Meddersheim (ots)

Zwischen dem 21.10. um 21:15 Uhr und dem 22.10. um 07:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Wellnesshotels in Meddersheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort geparkten BMW. Der BMW wurde dabei auf einen Blumenkübel gedrückt. Mögliche Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

