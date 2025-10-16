PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Bad Sobernheim/ Pferdsfeld (ots)

Am 15.10.2025 führte eine Streifenbesatzung gegen 21:00 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der K20 im Bereich Pferdsfeld durch. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

