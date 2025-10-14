PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Gegen 08:30 Uhr ereignete sich am heutigen Morgen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Kirner-Land, dass die vor ihr fahrende Fahrerin eines PKWs verkehrsbedingt an dem Fußgängerüberweg in Höhe des städtischen Friedhofs anhalten musste. Infolgedessen fuhr sie dem stehenden Fahrzeug auf, durch die Wucht der Kollision lösten mehrere Airbags in den Innenräumen beider Fahrzeuge aus. Die 28-jährige Fahrerin des vorderen PKWs erlitt hierbei Prellungen im Bereich des Brustkorbs sowie Schmerzen am Hinterkopf, das ebenfalls im Fahrzeug befindliche Kleinkind wurde aufgrund vorschriftsmäßiger Sicherung augenscheinlich nicht verletzt. Eine Behandlung der Dame im Krankenhaus war nach rettungsdienstlicher Erstversorgung glücklicherweise nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die ebenfalls im Einsatz befindliche Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Gegen die unverletzte Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

