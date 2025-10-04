PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Kellenbach, K4 (ots)

Gegen 17:20 Uhr wurden heute Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die K4 bei Kellenbach alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein PKW mit fünf Insassen die Strecke aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. In einer Kurve geriet der 23-jährige Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurden zwei der fünf Insassen aus dem vermeintlich unfallursächlichen Fahrzeug sowie die beiden Insassen aus dem entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die Strecke vollgesperrt. Darüber hinaus befand sich auch die Straßenmeisterei aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe im Einsatz. Gegen den aus Hessen stammenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Unfall ereignete sich vor dem Eintreffen der Unwetterfront, sodass die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt noch trocken war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

