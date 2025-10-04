Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrolle eines E-Scooters mit Konsequenzen

Kirn, Altstadt (ots)

Gegen 19:45 Uhr kontrollierte heute eine Streifenbesatzung hiesiger Dienststelle in der Straße "Altstadt" in Kirn einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus der VG Herrstein-Rhaunen. Freiwillige Tests hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit ergaben Anhaltspunkte für den gegenwärtigen Einfluss berauschender Substanzen. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 16-Jährigen veranlasst. Darüber hinaus ergaben sich Ungereimtheiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse vom E-Scooter. Aufgrund dieser Verdachtsmomente wurde dieser zwecks weiterer Ermittlungen vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell