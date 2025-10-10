PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Überwachung des Durchfahrtsverbots

Hochstetten-Dhaun, Karlshof (ots)

Am frühen Nachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung im Bereich Hochstetten-Dhaun OT Karlshof die Einhaltung des Durchfahrtsverbots gemäß Verkehrszeichen 250 auf einem dort befindlichen Wirtschaftsweg. In einem relativ kurzen Zeitraum musste die Streife sechs Fahrzeugführer anhalten und sanktionieren, die die Beschilderung offenbar missachtet hatten. Laut bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog beträgt das zu Buche fallende Verwarnungsgeld bei Zuwiderhandlung in solchen Fällen 50 Euro. Aufgrund des beachtlichen Fahrzeugaufkommens werden weitere Kontrollen stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 20:30

    POL-PIKIR: Verkehrskontrolle eines E-Scooters mit Konsequenzen

    Kirn, Altstadt (ots) - Gegen 19:45 Uhr kontrollierte heute eine Streifenbesatzung hiesiger Dienststelle in der Straße "Altstadt" in Kirn einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus der VG Herrstein-Rhaunen. Freiwillige Tests hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit ergaben Anhaltspunkte für den gegenwärtigen Einfluss berauschender Substanzen. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 16-Jährigen veranlasst. ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:55

    POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

    Kellenbach, K4 (ots) - Gegen 17:20 Uhr wurden heute Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die K4 bei Kellenbach alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein PKW mit fünf Insassen die Strecke aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. In einer Kurve geriet der 23-jährige Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit einem ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 06:36

    POL-PIKIR: Verstöße bei der Kindersicherung auf dem Schulweg

    Monzingen (ots) - Am Mittwoch, den 01.10.2025, führte die Polizeiinspektion Kirn erneut Kontrollen im Rahmen einer Schulwegüberwachung in der Ortslage Monzingen durch. Hierbei fielen mehrere Fahrzeugführer auf, die ihre Kinder ohne die vorgeschriebenen Kindersitze oder gar komplett ungesichert transportierten. Aufgrund dessen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Kirn weist darauf hin, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren