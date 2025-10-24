Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sturmböen sorgen für zahlreiche Einsätze im Dienstgebiet

Kirn/Odernheim am Glan/Bad Sobernheim (ots)

Starke Windböen haben am 23.10. auf den 24.10. im Bereich der Polizeiinspektion Kirn für mehrere wetterbedingte Einsätze gesorgt. In Kirn kippten infolge des Sturms mehrere Bauzäune um. Dabei entstand nach bisherige Erkenntnissen kein größerer Schaden. Deutliche größere Folgen verursachte ein umgestürzter Baum in Odernheim am Glan. Durch den Baum wurden mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund der Gefahrenstelle wurde der betroffene Straßenabschnitt durch die Verbandsgemeinde Nahe Glan vorübergehend gesperrt. In Bad Sobernheim drohte ein vom Sturm gelockertes Wespennest im dortigen Marumpark herunterzufallen. Der entsprechende Parkbereich wurde durch die Polizei abgesichert. Weiterhin musste die Straßenmeisterei im gesamten Dienstgebiet mehrfach aufgrund von umgestürzten Bäumen und größeren Ästen auf der Fahrbahn ausrücken. Personenschäden wurden nach aktuellem Stand nicht gemeldet. Die Polizei Kirn bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer weiterhin um erhöhte Vorsicht, da auch in den kommenden Stunden mit Sturmböen und herabfallenden Ästen zu rechnen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell