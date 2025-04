Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Girl's Day beim Hauptzollamt Lörrach Spannende Einblicke in die Welt des Zolls

Bild-Infos

Download

Lörrach (ots)

Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren nutzten den alljährlichen Girls' Day am 3. April, um beim Hauptzollamt Lörrach einen praxisnahen Einblick in die vielseitigen Aufgaben des Zolls zu erhalten. Nach einer kleinen Kennenlernrunde wurde über die Ausbildung und Studienmöglichkeiten des Zolls informiert. Der anschließende Besuch bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zeigte, wie abwechslungsreich die Tätigkeit sowohl im Büro als auch im Außendienst aussieht. Im Einsatzfahrzeug fuhren die Mädchen weiter zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn, wo Zollhund "Jarr" mit seiner Zollhundeführerin seine Arbeit vorstellte. Das Scanmobil, welches Gepäckstücke durchleuchtet, die Ausrüstungsgegenstände eines Einsatzfahrzeuges wie auch der Besuch der Asservatenkammer, wo sichergestellte Gegenstände aufbewahrt werden, schlossen sich an. Der Besuch der Aussichtsterrasse mit Blick auf das Dreiland rundete das kurzweilige Programm ab. Viele Fragen der Mädchen zeigten, wie groß das Interesse am Zoll ist. Kurzum, der Girls' Day 2025 war ein voller Erfolg und bot wertvolle Einblicke in eine spannende Berufswelt. Für Kurzentschlossene findet am kommenden Samstag, 12. April 2025 in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Berufsinformationstag beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn statt. Wer Interesse hat, kann sich kurzfristig über die Mailadresse berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de oder aber telefonisch unter 07621-941 1210 anmelden. Weitere Termine finden am 17. Mai in Freiburg, am 5. Juli in Weil am Rhein sowie am 13. September erstmalig auch in Offenburg statt.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell