HZA-LÖ: Berufsinfotag beim Hauptzollamt Lörrach / Jetzt noch einen Platz sichern

Hauptzollamt Lörrach

Lörrach (ots)

Am 12. April findet beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn der erste von vier diesjährigen Berufsinformationstagen des Hauptzollamtes Lörrach statt.

An verschiedenen Stationen erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die vielseitigen Aufgabenbereiche des Zolls. Diese reichen von der Warenabfertigung bis hin zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Zudem wird über die zweijährige Ausbildung sowie das dreijährige Studium beim Zoll umfassend informiert.

Aktuell sind noch wenige Plätze verfügbar; die erforderliche Anmeldung ist bitte an berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de zu richten. Das Mindestalter für eine Teilnahme liegt bei 14 Jahren.

Die weiteren Termine finden am 17. Mai in Freiburg, am 5. Juli in Weil am Rhein sowie am 13. September erstmalig auch in Offenburg statt.

Auskünfte erteilt die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach auch telefonisch unter 07621/941 -1210 oder -1220.

