POL-PDNR: Girls' Day 2025 bei der Polizei Betzdorf

Dierdorf/Puderbach (ots) - Am Morgen des 07.04.2025 führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Form von sogenannten Schulwegkontrollen in Dierdorf und Puderbach durch. Augenmerk hierbei liegt bei der ordnungsgemäßen Sicherung von Personen, insbesondere Kindern. Ernüchternd konnten diverse Verstöße hinsichtlich der genannten Sicherungspflicht geahndet werden. In einem Fall konnten ...

