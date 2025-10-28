PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Werkstatt

Schmallenberg (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist an der "Bahnhofstraße" eingebrochen worden. Werkzeuge, technische Geräte und Bargeld sind dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge entwendet worden. Gewaltsam haben sich unbekannte Täter Zugang verschafft und dann die Werkstatt nach Beute durchsucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr. Zeugen, die etwas verdächtiges wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter 02974 - 90200 bei der Polizeiwache in Schmallenberg zu melden. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Laura Humbeck
Telefon: 0291 / 90 20 - 1143
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

