Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau stürzt und verletzt sich, nachdem sie von Unbekanntem angerempelt wird, Hinweise erbeten

Arnsberg (ots)

Am Kreisverkehr Clemens-August-Straße / Rumbecker Straße / Brückenplatz sind Donnerstag gegen 13 Uhr zwei Fußgänger gestürzt. Eine 71-Jährige aus Arnsberg ist dabei verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem er auf die 71-Jährige gestürzt ist, ist der Mann aufgestanden und weitergegangen, während die Frau verletzt am Boden liegen blieb. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Der Mann wurde beschrieben: - 40 - 50 Jahre alt - 1,60 - 1,70m groß - kräftiger Körperbau - dunkle, längere Haare Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

