Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Frau stürzt und verletzt sich, nachdem sie von Unbekanntem angerempelt wird, Hinweise erbeten
Arnsberg (ots)
Am Kreisverkehr Clemens-August-Straße / Rumbecker Straße / Brückenplatz sind Donnerstag gegen 13 Uhr zwei Fußgänger gestürzt. Eine 71-Jährige aus Arnsberg ist dabei verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem er auf die 71-Jährige gestürzt ist, ist der Mann aufgestanden und weitergegangen, während die Frau verletzt am Boden liegen blieb. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Der Mann wurde beschrieben: - 40 - 50 Jahre alt - 1,60 - 1,70m groß - kräftiger Körperbau - dunkle, längere Haare Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 - 90200 entgegen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell