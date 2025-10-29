Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Mutmaßlich Reizgas in Schule versprüht
Marsberg (ots)
Am Dienstag gegen 10:20 Uhr wurden die Rettungskräfte zur einer Marsberger Schule gerufen. In Containern, in denen aktuell Unterricht stattfindet, wurde durch eine unbekannte Person mutmaßlich Reizgas versprüht. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich bereits keine Schüler mehr im Gebäude. Durch das Einatmen des Gases wurden über 28 Schüler leicht verletzt und konnten nach Behandlung vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
