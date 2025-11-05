PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Kreuzung der Wehringhauser Straße/Kuhlestraße kam es am Dienstag (04.11.) zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Gegen 14 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Ford in Richtung der Bahnhofshinterfahrung. Als die Ampel auf Rot schaltete, ging die Frau nach eigenen Angaben davon aus, dass der Suzuki-Fahrer noch bei Gelb über die Kreuzung fährt. Entgegen ihrer Erwartung bremste der Mann jedoch und blieb stehen. Die Ford-Fahrerin fuhr dem 28-Jährigen auf, der daraufhin mit seinem Motorrad auf die Seite stürzte. Der Mann aus Herdecke kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Hagen abgestreut. Der Ford musste aufgrund seiner Beschädigung abgeschleppt werden. (arn)

