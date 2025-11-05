Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen des Verkehrsdienstes - Autofahrer per Haftbefehl gesucht

Hagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen führten am Dienstag (04.11.2025) von 11 Uhr bis in den Nachmittag hinein in der Dortmunder Straße Verkehrskontrollen durch und ahndeten eine Vielzahl an Verstößen. Gegen 12.30 Uhr wurden die Polizisten auf einen 38-jährigen Autofahrer aufmerksam, der mit seinem BMW ein Stoppschild missachtete. Bei der anschließenden Kontrolle erkannten sie, dass eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank nicht angeschnallt und ein Kind in dem Auto unzureichend gesichert waren. Darüber hinaus stellte sich bei einer Überprüfung der Personalien des 38-Jährigen heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Die darin festgelegte Strafe konnte er vor Ort bezahlen und durfte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Die Beamten des Verkehrsdienstes haben bereits für die kommenden Tage ähnliche Verkehrskontrollen für das gesamte Stadtgebiet geplant. (sen)

