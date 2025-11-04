Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch in der Lortzingstraße gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr wurde am Montag (03.11.) in der Lortzingstraße in eine Wohnung eingebrochen. Eine 50-Jährige verständigte am Abend die Polizei. Sie habe nach ihrer Rückkehr zunächst die offenstehende Badezimmertür bemerkt, dann sah sie, dass ihre Wohnung verwüstet war und sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet wurden. Die Balkontür im Wohnzimmer stand offen. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Hagenerin nicht geben. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, wird derzeit durch die 50-Jährige geprüft. Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Hinweise können Sie an die 02331 - 986 2066 richten. (arn)

