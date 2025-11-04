Polizei Hagen

POL-HA: Parkscheinautomat umgeworfen und Solarmodul gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen in der Nacht auf Montag (03.11.2025) einen Parkscheinautomaten in der Innenstadt aus der Bodenverankerung und stahlen ein darauf montiertes Solarmodul. Mitarbeiter der Stadt Hagen wurden am Morgen, gegen 07.30 Uhr, auf den auf dem Gehweg des Bergischen Rings liegenden Automaten aufmerksam. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass das Gerät mutwillig aus der Verankerung gerissen wurde. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung und des Diebstahls ein. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

