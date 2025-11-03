Polizei Hagen

POL-HA: Lärmbelästigung und Schussabgaben aus PTB-Waffe an Feiertag

Hagen-Altenhagen (ots)

An Allerheiligen (01.11.2025) löste eine Hochzeitsgesellschaft einen Polizeieinsatz aus. Die Beteiligten sorgten mit Instrumenten für Lärmbelästigung. Ein 18-jähriger Mann schoss zudem mit einer PTB-Waffe in die Luft.

Um kurz vor 15 Uhr begaben sich die Beamten in die Fraunhoferstraße, da sich ein Anwohner über Lärmbelästigung an dem sogenannten "stillen Feiertag" beschwerte. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Einmündungsbereich zur Röntgenstraße nicht mehr befahrbar war, da mehrere Autos auf der Straße geparkt wurden. Auf den Gehwegen trafen die Polizisten auf rund 70 Personen, die zum Teil mit Trommeln und Blasinstrumenten anlässlich einer Hochzeit Musik spielten. Während des Einsatzes schoss ein Mann mutmaßlich mit einer PTB-Waffe mehrfach in die Luft. Die Beamten identifizierten einen 18-Jährigen, der bei der anschließenden Kontrolle keine Waffe mehr bei sich trug. Sie leiteten jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den jungen Mann ein. Zudem klärten sie die beteiligten Personen hinsichtlich des Feiertages auf und fertigten aufgrund der Lärmbelästigung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Personen zeigten sich verständnisvoll und verließen nach Aufforderung die Örtlichkeit. (rst)

