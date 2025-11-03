Polizei Hagen

POL-HA: Konflikt im Straßenverkehr führt zu Beleidigung und Bedrohung

Hagen-Dahl (ots)

Am Samstag (01.11.2025) verständigte ein Hagener gegen 17.30 Uhr die Polizei. Der 62-Jährige berichtet einer Streifenwagenbesatzung von einer Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung zu seinem Nachteil, die er anzeigen wollte. Er sei mit seinem Auto auf der Osemundstraße in Richtung Priorei gefahren und an der Einmündung nach rechts in die Rummenohler Straße eingebogen. Vor ihm befand sich ein Opel mit einem unbeleuchteten Anhänger. Der Opel sei lediglich 50km/h bei erlaubten 70km h gefahren, deshalb habe der Hagener sich dazu entschieden, zu überholen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs habe ihn danach zunächst "angehupt" und im Anschluss etliche Male die Lichthupe betätigt. Als der 62-Jährige anhielt und ausstieg, sei der Fahrer des Opels auf ihn zugestürmt und habe ihn mit beiden Händen am Kragen gepackt. Dabei habe er ihn mit den Worten "steig in deinen Wagen, sonst poliere ich dir die Fresse!" bedroht und im Anschluss zurückgeschubst. Als der Hagener zu seinem Pkw ging, sei er mit den Worten "Wichser" und "Arschloch" beleidigt worden. Er gab an, die Polizei zu verständigen, daraufhin nannte der Opel-Fahrer dem Mann eine Straße, in der er auf ihn warten werde. Die Polizisten hatten in der genannten Straße jedoch keine Feststellungen. Der 62-Jährige hatte sich das Kennzeichen des Opels gemerkt, die Einsatzkräfte konnten an der Halteranschrift jedoch niemanden antreffen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

