POL-HA: Verkehrsunfall wegen Sekundenschlaf

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen (07:10 Uhr) befuhr ein 19jähriger Mann mit seinem Auto (BMW) die Herdecker Straße von Hagen in Richtung Vorhalle. Er war in Begleitung eines Freundes und auf dem Weg zur Schule.

Von der mehrspurigen Fahrbahn nutze er den linken Fahrstreifen und nahm plötzlich während der Fahrt ein lautes Geräusch und starke Vibrationen wahr. Er bemerkte, dass er durch einen anderen PKW gerammt worden war. Er und auch der andere PKW (VW Polo) hielten sofort an.

Gegenüber der hinzugezogenen Polizei schilderte der 21jährige VW-Fahrer folgenden Unfallhergang. Er fuhr mit seinem PKW auf dem rechten Fahrstreifen und sei für einen Sekundenbruchteil während der Fahrt eingeschlafen. Als er wieder wach wurde, habe er festgestellt, dass er fast gegen den rechten Bordstein gefahren sei. Um dies zu verhindern habe er ruckartig nach links gelenkt und sei dort mit dem BMW zusammengestoßen.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem Unfallverursacher ergaben sich nicht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (tr)

