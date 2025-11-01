PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Falschherum durch Einbahnstraße

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr führten Polizeibeamte der Wache Hohenlimburg eine Personenkontrolle durch. Während der Kontrolle an der Freiheitstr. / Stennertstr. bemerkten sie einen PKW, der die dortige Einbahnstraße (Freiheitstr.) in falscher Richtung befuhr.

Der Fahrer des Citroen parkte seinen Wagen anschließend vor einer Bäckerei und stieg aus. Schon hier fiel den Beamten die sehr unsichere Bewegungsweise des Mannes auf. Er zeigte deutliche Gleichgewichtsstörungen und war kaum in der Lage, deutlich zu sprechen.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass der 32jährige Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und von einem Arzt entnommen.

Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und sich nur für Montagearbeiten in Deutschland aufhält, wurde gegen ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt. (tr)

