PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Brand einer mobilen Toilettenkabine

Hagen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei zur Heidestraße 17 in Hohenlimburg gerufen. Dort eingetroffen sahen die Beamten eine auf dem Gehweg stehende, aber brennende mobile Toilettenkabine (umgangssprachlich Dixi Klo).

Die ebenfalls eintreffende Feuerwehr Hagen konnte die komplett aus Kunststoff bestehende Kabine nicht mehr retten und musste diese kontrolliert abbrennen lassen. Eine Gefahr für Personen oder andere Sachwerte bestand nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700-1000 Euro geschätzt.

Warum die Toilettenkabine in Flammen aufging, bleibt Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen und wird im Rahmen einer Strafanzeige bearbeitet. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:09

    POL-HA: Verkehrsunfall wegen Sekundenschlaf

    Hagen (ots) - Am Freitagmorgen (07:10 Uhr) befuhr ein 19jähriger Mann mit seinem Auto (BMW) die Herdecker Straße von Hagen in Richtung Vorhalle. Er war in Begleitung eines Freundes und auf dem Weg zur Schule. Von der mehrspurigen Fahrbahn nutze er den linken Fahrstreifen und nahm plötzlich während der Fahrt ein lautes Geräusch und starke Vibrationen wahr. Er bemerkte, dass er durch einen anderen PKW gerammt worden ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 08:36

    POL-HA: Falschherum durch Einbahnstraße

    Hagen (ots) - Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr führten Polizeibeamte der Wache Hohenlimburg eine Personenkontrolle durch. Während der Kontrolle an der Freiheitstr. / Stennertstr. bemerkten sie einen PKW, der die dortige Einbahnstraße (Freiheitstr.) in falscher Richtung befuhr. Der Fahrer des Citroen parkte seinen Wagen anschließend vor einer Bäckerei und stieg aus. Schon hier fiel den Beamten die sehr unsichere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren