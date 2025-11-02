Polizei Hagen

POL-HA: Brand einer mobilen Toilettenkabine

Hagen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei zur Heidestraße 17 in Hohenlimburg gerufen. Dort eingetroffen sahen die Beamten eine auf dem Gehweg stehende, aber brennende mobile Toilettenkabine (umgangssprachlich Dixi Klo).

Die ebenfalls eintreffende Feuerwehr Hagen konnte die komplett aus Kunststoff bestehende Kabine nicht mehr retten und musste diese kontrolliert abbrennen lassen. Eine Gefahr für Personen oder andere Sachwerte bestand nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700-1000 Euro geschätzt.

Warum die Toilettenkabine in Flammen aufging, bleibt Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen und wird im Rahmen einer Strafanzeige bearbeitet. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell