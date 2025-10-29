PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw in Rostock-Lütten Klein

Rostock (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in Rostock-Lütten Klein ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stieg ein 89-jähriger ukrainischer Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Helsinkier Straße" aus einer eintreffenden Straßenbahn aus. Im weiteren Verlauf betrat der Mann offenbar, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die St.-Petersburger Straße, um diese zu überqueren.

Eine 71-jährige deutsche Fahrerin eines Mercedes Vito, die die St.-Petersburger Straße aus Richtung Warnowallee befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in eine Rostocker Klinik eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die St.-Petersburger Straße im Bereich der Haltestelle Helsinkier Straße vollständig gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

