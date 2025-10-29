PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe erbeuten Werkzeuge aus Transporte

Wittenburg (ots)

Bei einem Einbruch in einen Transporter in Wittenburg erbeuteten Diebe in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter gewaltsam über die Hecktür in den Firmentransporter ein, der in einer Hofeinfahrt in der Straße "Steintor" stand. Anschließend sollen sie diverse Werkzeuge der Marke Hiroki aus dem Laderaum des Renaults entwendet haben, unter anderem drei Akkuschrauber, eine Schlitzfräse sowie eine Schlagbohrmaschine. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft auf circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spurten sichern und hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Hinweise zur Tat, die sich zwischen Montagabend 19:45 Uhr und Dienstagmorgen 06:45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

