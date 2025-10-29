PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Parchim

Parchim (ots)

Nach einem Brand am Dienstagabend (gegen 19:50 Uhr) im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Hase-Straße in Parchim ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen schwerer Brandstiftung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien im Kellergeschoss neben einem Kinderwagen, einem E-Scooter und zwei Kinderroller auch die Hauptstromleitung des Hauses vom Feuer beschädigt worden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, jedoch mussten einige Bewohner im Zuge der Löschmaßnahmen zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Treppenaufgang gelüftet hat, konnte alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Allerdings musste der Strom aufgrund der beschädigten Hauptstromleitung für den gesamten Treppenaufgang abgeschaltet werden. Die Kriminalpolizei hat am Brandort Spuren gesichert und ermittelt nun zur genauen Brandursache. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

