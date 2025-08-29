Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Freilaufende Tiere sorgen für Straßensperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Freitag, dem 29. August 2025, wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr über freilaufende Rinder auf der Landesstraße 21, kurz vor dem Ortseingang Bresewitz aus Barth kommend informiert.

Der Rinderhalter wurde informiert und kam vor Ort. Da zwischenzeitlich eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestand, musste die Landesstraße 21 kurzzeitig durch die Polizei gesperrt werden. Seit etwa 13:00 Uhr befinden sich die Kühe wieder auf der Weide.

