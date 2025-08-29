PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Freilaufende Tiere sorgen für Straßensperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Freitag, dem 29. August 2025, wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr über freilaufende Rinder auf der Landesstraße 21, kurz vor dem Ortseingang Bresewitz aus Barth kommend informiert.

Der Rinderhalter wurde informiert und kam vor Ort. Da zwischenzeitlich eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestand, musste die Landesstraße 21 kurzzeitig durch die Polizei gesperrt werden. Seit etwa 13:00 Uhr befinden sich die Kühe wieder auf der Weide.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:35

    POL-HST: 57-jähriger Mann wird in Binz ausgeraubt

    Binz (ots) - Am gestrigen Donnerstag, dem 28. August 2025, meldete ein 57-jähriger deutscher Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Binzer Proraer Chausee, über den Notruf der Polizei, dass er ausgeraubt worden sei. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschloss der Mitarbeiter das Geschäft kurz nach 20:00 Uhr und ging zu seinem Auto. Plötzlich hörte er Schritte und drehte sich um. Hier sollen zwei maskierte Personen vor ihm ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:02

    POL-HST: Fahnenmast aus Verankerung gehoben und Regenbogenfahne gestohlen

    Göhren (ots) - Am gestrigen Donnerstag, dem 28. August 2025, erschien eine Göhrener Hotelbesitzerin im Polizeirevier Sassnitz, um Anzeige zu erstatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hoben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, dem 27. August 2025, 21:00 Uhr bis zum Donnerstag, dem 28. August 2025, 06:50 Uhr, den Fahnenmast vor ihrem Hotel in der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:36

    POL-HST: Pfeffriger Streit vor Schnellrestaurant

    Süderholz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 28. August 2025, wurde die Polizei gegen 17:45 Uhr zum Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gemeinde Süderholz gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte die 38-jährige Frau eines 37-Jährigen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants direkt neben dem Skoda eines 24-jährigen Mannes. Offenbar lehnte der 37-jährige Beifahrer bei Aussteigen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren