Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: 57-jähriger Mann wird in Binz ausgeraubt

Binz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 28. August 2025, meldete ein 57-jähriger deutscher Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Binzer Proraer Chausee, über den Notruf der Polizei, dass er ausgeraubt worden sei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschloss der Mitarbeiter das Geschäft kurz nach 20:00 Uhr und ging zu seinem Auto. Plötzlich hörte er Schritte und drehte sich um. Hier sollen zwei maskierte Personen vor ihm gestanden haben. Die eine Person richtete augenscheinlich eine Pistole auf den Mann. Die andere soll eine Machete bei sich geführt haben. Anschließend wurde der Geschädigte aufgefordert, Geld herauszugeben, was er offenbar auch tat. Die bislang unbekannten Täter sollen sich anschließend in Richtung Schmachter See entfernt haben. Der 57-Jährige wurde nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Beide waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schmächtiger Statur und jung (ca. 20 Jahre). Sie sprachen aktzentfreies deutsch. Ein Tatverdächtiger trug dunkle Kleidung und eine Sturmhaube. Der andere einen grauen Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, soll sich bei der Polizei in Sassnitz unter Telefon 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell