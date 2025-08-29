PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Fahnenmast aus Verankerung gehoben und Regenbogenfahne gestohlen

Göhren (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 28. August 2025, erschien eine Göhrener Hotelbesitzerin im Polizeirevier Sassnitz, um Anzeige zu erstatten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hoben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, dem 27. August 2025, 21:00 Uhr bis zum Donnerstag, dem 28. August 2025, 06:50 Uhr, den Fahnenmast vor ihrem Hotel in der Carlstraße aus seiner Verankerung. Offenbar durchtrennten sie anschließend das Seil des Mastes und entwendeten die dort angebrachte Regenbogenflagge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Sassnitz, unter Telefon 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

