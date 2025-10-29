PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Ukrainerin sorgt für Unfall auf Teterower Supermarkt- Parkplatz

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20 Uhr kam es zu einem eher außergewöhnlichen Verkehrsunfall auf einem Teterower Supermarkt-Parkplatz. Zunächst wollte eine 53-jährige Ukrainerin augenscheinlich ausparken, als sie plötzlich laut Zeugenaussagen mit Vollgas über den Parkplatz fuhr. Dabei überfuhr sie einen Bordstein und fuhr anschließend gegen einen dort parkenden Mercedes. Dieser wurde dadurch ebenfalls über einen Bordstein geschoben und gegen ein Verkehrszeichen gedrückt. Der Suzuki der Ukrainerin kam an einer angrenzenden Straßenlaterne zum Stehen. Anwesende Passanten eilten der Frau und ihrem 60-jährigem Beifahrer umgehend zur Hilfe. Diese hätten jedoch versichert, dass es ihnen gut ginge. Gleichzeitig versuchte die offenbar alkoholisierte Frau das Fahrzeug erneut zu starten, wurde von Zeugen jedoch an dem Vorhaben gehindert.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 53-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille aufwies. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme verlor die Unfallverursacherin kurzzeitig das Bewusstsein, woraufhin die eingesetzten Polizisten erste Hilfe leisteten. Kurz darauf erlangte die Beschuldigte ihr Bewusstsein zurück und wurde durch die alarmierten Rettungskräfte medizinisch betreut. Der ebenfalls stark alkoholisierte Beifahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt laut polizeilicher Schätzung etwa 38.500EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 53-Jährige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss. Zudem besteht der Verdacht, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:11

    POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Parchim

    Parchim (ots) - Nach einem Brand am Dienstagabend (gegen 19:50 Uhr) im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Hase-Straße in Parchim ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen schwerer Brandstiftung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien im Kellergeschoss neben einem Kinderwagen, einem E-Scooter und zwei Kinderroller auch die Hauptstromleitung des Hauses vom Feuer beschädigt worden. Insgesamt entstand ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:43

    POL-HRO: Diebe erbeuten Werkzeuge aus Transporte

    Wittenburg (ots) - Bei einem Einbruch in einen Transporter in Wittenburg erbeuteten Diebe in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter gewaltsam über die Hecktür in den Firmentransporter ein, der in einer Hofeinfahrt in der Straße "Steintor" stand. Anschließend sollen sie diverse Werkzeuge der Marke Hiroki aus dem Laderaum des Renaults ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:07

    POL-HRO: Unbekannte beschmieren Studentenwohnheim - Polizei sucht Zeugen

    Wismar (ots) - Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende die Fassade eines Studentenwohnheims beschmiert haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Offenbar beschmierten der oder die unbekannten Täter in der Nacht vom zurückliegenden Freitagabend (24. Okt.) bis zum darauffolgenden Samstagmorgen das Studentenwohnheim in der Friedrich-Wolf-Straße. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren