POL-HA: Geschwindigkeitskontrolle vor Schule: Verkehrsdienst misst Motorradfahrer mit 46 km/h zu viel

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes kontrollierten am Donnerstag (30.10.2025) die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern vor einer Schule in Hohenlimburg. Hierfür postierten sich die Einsatzkräfte auf Höhe der Wilhelm-Busch-Schule in der Obernahmerstraße. Unrühmliche "Spitzenreiter" waren eine Mercedes-Fahrerin, die bei erlaubten 30 km/h mit 71 km/h gemessen wurde, sowie ein Motorradfahrer, der vor der Schule sogar mit 76 km/h unterwegs war. Beide erwartet jeweils ein Monat Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von vierhundert Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Die Polizei Hagen weist erneut auf die Gefahren hin, die mit zu hoher Geschwindigkeit einhergehen:

Zu hohe Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1 - deutschlandweit.

Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet bei einem Unfall über die Schwere der Folgen. Hier kann es schnell um Leben oder Tod gehen.

Das Einhalten der erlaubten Geschwindigkeit ist kein Selbstzweck, sondern rettet Leben. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

