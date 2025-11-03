PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen nach Tod eines Seniors in Wohnung - Haftbefehl gegen 35-Jährigen erlassen

Hagen/Siegen (ots)

Nachdem ein 75-Jähriger am Freitagmittag (31.10.2025) in einer Wohnung in Siegen tödlich verletzt wurde, nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6149174)

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Siegen, gegen den der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Siegen am Samstag (01.11.2025) Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Der verstorbene Senior und der 35-Jährige standen in einem Bekanntenverhältnis. Die Motivlage ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei dauern an. Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 10:00

    POL-HA: Lärmbelästigung und Schussabgaben aus PTB-Waffe an Feiertag

    Hagen-Altenhagen (ots) - An Allerheiligen (01.11.2025) löste eine Hochzeitsgesellschaft einen Polizeieinsatz aus. Die Beteiligten sorgten mit Instrumenten für Lärmbelästigung. Ein 18-jähriger Mann schoss zudem mit einer PTB-Waffe in die Luft. Um kurz vor 15 Uhr begaben sich die Beamten in die Fraunhoferstraße, da sich ein Anwohner über Lärmbelästigung an dem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:19

    POL-HA: Konflikt im Straßenverkehr führt zu Beleidigung und Bedrohung

    Hagen-Dahl (ots) - Am Samstag (01.11.2025) verständigte ein Hagener gegen 17.30 Uhr die Polizei. Der 62-Jährige berichtet einer Streifenwagenbesatzung von einer Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung zu seinem Nachteil, die er anzeigen wollte. Er sei mit seinem Auto auf der Osemundstraße in Richtung Priorei gefahren und an der Einmündung nach rechts in ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 08:07

    POL-HA: Geschwindigkeitskontrolle vor Schule: Verkehrsdienst misst Motorradfahrer mit 46 km/h zu viel

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes kontrollierten am Donnerstag (30.10.2025) die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern vor einer Schule in Hohenlimburg. Hierfür postierten sich die Einsatzkräfte auf Höhe der Wilhelm-Busch-Schule in der Obernahmerstraße. Unrühmliche "Spitzenreiter" waren eine Mercedes-Fahrerin, die bei erlaubten 30 ...

    mehr
