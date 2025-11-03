Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Kiosk unter Vorhalt einer Schusswaffe - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Freitagabend (31.10.205) in Hohenlimburg einen 19-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor einen Kioskbesitzer unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert hatte. Gegen 21.45 Uhr betrat der maskierte Täter den Kiosk in der Wiedenhofstraße. Er rief "Gib mir das Geld!" in Richtung des 49-jährigen Betreibers und hielt dabei eine Pistole in der Hand. Nachdem der Täter einen Schuss daraus abgegeben hatte, lief der 49-Jährige zum Kassenbereich und betätigten einen dort installierten Alarmknopf. Als der Täter dies bemerkte, flüchtete er ohne Beute vom Tatort. Der Kioskbetreiber blieb körperlich unverletzt. Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen stellten den 19-jährigen Tatverdächtigen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich. Bei ihm fanden sie unter anderem eine Gaspistole und eine Sturmhaube. Sie nahmen den Mann wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Noch am Wochenende wurde der 19-Jährige auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

