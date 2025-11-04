Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl - Diebesgut im Wert von fast 2.000 Euro

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.2025) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen Ladendieb vorläufig fest. Der 45-Jährige war zuvor in der Parfümabteilung eines Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße aufgefallen. Dort bemerkte der Ladendetektiv, dass der Dieb verschiedene Flacons in seine mitgeführten Taschen steckte und anschließend an den Kassen vorbei zum Ausgang des Geschäftes lief. Der Detektiv bat den 45-Jährigen in sein Büro und rief die Polizei hinzu. In den Taschen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von knapp 2.000 Euro sowie Werkzeug und ein Taschenmesser. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen ein und nahmen den 45-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, vorläufig fest. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell