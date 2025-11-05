Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle: 23-Jähriger ohne Führerschein, aber mit offenem Haftbefehl

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch (05.11.2025) zwei Autofahrer. Einer von ihnen konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen, jedoch hatte er einen offenen Haftbefehl.

Gegen 1 Uhr wurden zivile Einsatzkräfte auf zwei Autos aufmerksam, die mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Graf-von-Galen-Ring unterwegs waren. Sie folgten ihnen über die Körnerstraße in Richtung Innenstadt. Im weiteren Verlauf wendeten sie verbotswidrig am Emilienplatz, um wieder in Richtung Badstraße zu fahren. Im weiteren Verlauf begaben sich der VW Golf und der BMW 530d in den Volmepark, wo sie ebenfalls verbotswidrig über einen Schotterweg fuhren. Im Bereich der Voswinckelstraße konnten die Insassen, die ihre Autos mit laufendem Motor fluchtartig verlassen hatten, angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 23 Jahre alte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Allerdings lag ein offener Haftbefehl gegen ihn vor. Die Beamten brachten ihn für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache, wo Angehörige den offenen Geldbetrag begleichen konnten. Anschließend wurde er wieder entlassen. (rst)

