Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251107 - 1159 Frankfurt - Nordweststadt/ Nordwestzentrum: Verursacher der Knallgeräusche im Nordwestzentrum identifiziert

Frankfurt (ots)

(di) In Bezug auf den Großeinsatz am Nordwestzentrum vom vergangenen Samstag (01. November 2025), bei dem das Einkaufszentrum nach gemeldeten Knallgeräuschen vollständig geräumt und umfangreich durchsucht worden war, haben Beamte des zuständigen Fachkommissariats nun den mutmaßlichen Verursacher identifiziert.

Es handelt sich um einen aufgrund seines Alters schuldunfähigen 13-Jährigen, der den aktuellen Erkenntnissen zufolge einen Feuerwerkskörper im Innenbereich des Einkaufszentrums im Beisein weiterer Personen gezündet habe, was zu der entsprechenden Wahrnehmung und den darauffolgenden Reaktionen führte. Die ermittelten Umstände bestätigen den angenommenen Geschehensablauf unzweifelhaft.

Gegen eine weitere Person besteht der Verdacht, den Feuerwerkskörper unerlaubt besessen und an den 13-Jährigen weitergegeben zu haben. Es handelte sich hierbei um den gleichaltrigen Begleiter des 13-Jährigen. Weitere anwesende Personen hatten nach hiesiger Erkenntnis keine direkte Beteiligung.

Das Zünden eines Feuerwerkskörpers kann als Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gewertet werden. Darüber hinaus wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, da bei der Flucht der Besucherinnen und Besucher aus dem Nordwestzentrum mehrere Personen Verletzungen davongetragen haben.

Inwiefern der umfangreiche Einsatz den Verursachern in Rechnung gestellt werden kann, wird nun behördlich geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell