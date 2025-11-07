Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251107 - 1160 Gießen

Frankfurt: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Gießen: 15-Jährige aus Gießen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe Seit Donnerstag, 06.11.2025 wird die 15-jährige Elif KÜCÜK aus Gießen vermisst. Elif ist 152 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Bekleidet ist sie mit einer weißen Hose, einem weißen Pullover und einer schwarzen Lederjacke. Sie hat aufgeklebte Wimpern und ist sehr stark geschminkt. Zuletzt gesehen wurde Elif am 06.11.2025 gegen 12:40 Uhr in der Ostanlage in Gießen. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter in Frankfurt am Main auf. Sie könnte in Begleitung einer vier Jahre älteren Freundin sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Gießen (Tel.: 0641 7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Der nachfolgende Link führt zu der Pressmeldung der Polizei in Gießen, hier ist auch ein Bild der Vermissten zu sehen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6153997

