Mittelhessen: GIEßEN: + 15-Jährige aus Gießen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Giessen (ots)

Gießen: 15-Jährige aus Gießen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Donnerstag, 06.11.2025 wird die 15-jährige Elif KÜCÜK aus Gießen vermisst.

Elif ist 152 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Bekleidet ist sie mit einer weißen Hose, einem weißen Pullover und einer schwarzen Lederjacke. Sie hat aufgeklebte Wimpern und ist sehr stark geschminkt.

Zuletzt gesehen wurde Elif am 06.11.2025 gegen 12:40 Uhr in der Ostanlage in Gießen. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter in Frankfurt am Main auf. Sie könnte in Begleitung einer vier Jahre älteren Freundin sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Gießen (Tel.: 0641 7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

