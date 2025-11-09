PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251109 - 1163 Frankfurt - Innenstadt: Streit eskaliert

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (8. November 2025) kam es auf der Zeil gegen 20:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der nach aktuellen Erkenntnissen auch ein Messer eingesetzt wurde. Zwei männliche Personen im Alter von 26 und 27 Jahren wurden hierbei verletzt.

Die beiden 26- und 27-Jährigen nahmen an einer spontanen Tanzveranstaltung auf der Zeil teil. Der unbekannte männliche Täter sprach die beiden Männer an, woraufhin ein verbaler Streit entstand, bei dem sich weitere unbekannte Personen dem männlichen Täter anschlossen. Plötzlich sprühte einer der unbekannten Täter Pfefferspray in das Gesicht des 27-Jährigen. Ein weiterer Täter verletzte den 26-Jährigen vermutlich mit einem Messer.

Im Anschluss flüchtete die zehnköpfige Gruppierung.

Der unbekannte Täter, welcher vermutlich das Messer einsetzte, kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt und ca. 163 - 173cm groß. Er hatte seitlich kurze und auf dem Kopf längere schwarze Haare sowie eine sportliche Statur. Er trug ein schwarzes Tuch bis über die Nase, eine schwarze leicht glänzende Jacke und eine blaue, weit geschnittene Jeans.

Zeugen, die den beschriebenen Sachverhalt beobachtet haben, werden geben sich unter den beiden folgenden Rufnummern oder jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden: 069 / 755 54208 / 069 755 53110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

