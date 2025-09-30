PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti am katholischen Bezirksamt Montabaur.

Montabaur (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2025 bis zum Morgen des 29.09.2025 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Hauswand des katholischen Bezirksamtes Montabaur, mit zwei Graffitis in weißer und silberner Farbe, besprüht. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise von Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht haben, welche zur Identifizierung der Täter führen könnten.

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel: 02602 - 92260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

