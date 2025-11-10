Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251110 - 1164 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mutmaßliche Dealerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagnachmittag (9. November 2025) nahmen Polizeibeamte eine 56-Jährige fest. Sie steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Gegen 16:00 Uhr fiel die Tatverdächtige im Rahmen einer Kontrolle eines auf der Niddastraße befindlichen Casinos auf. Die Polizeibeamtinnen fanden bei der Durchsuchung der Frau circa 28 Gramm Heroin, zwei Mobiltelefone, zwei Feinwaagen sowie 200 Euro Bargeld auf, stellten die Gegenstände sicher und brachten die 56-Jährige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

