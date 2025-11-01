PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Fahrgast

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag rief die Thüringer Waldbahn aus der Innenstadt von Gotha die Polizei um Hilfe. Ein männlicher Fahrgast brüllte in der noch fahrenden Bahn umher und versuchte sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen. Der 32-Jährige schlug dabei noch in Richtung zweier Zeugen, die dabei nicht verletzt wurden. Die unmittelbar eingetroffenen Beamten fixierten den Mann, welcher sich daraufhin beruhigte. Er stand offenbar unter Einfluss mehrerer berauschender Mittel. Es wird nun Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen erstattet. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

