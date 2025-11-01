Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Fahrgast

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag rief die Thüringer Waldbahn aus der Innenstadt von Gotha die Polizei um Hilfe. Ein männlicher Fahrgast brüllte in der noch fahrenden Bahn umher und versuchte sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen. Der 32-Jährige schlug dabei noch in Richtung zweier Zeugen, die dabei nicht verletzt wurden. Die unmittelbar eingetroffenen Beamten fixierten den Mann, welcher sich daraufhin beruhigte. Er stand offenbar unter Einfluss mehrerer berauschender Mittel. Es wird nun Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen erstattet. (rd)

