Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsserie in Ilmenau setzt sich fort

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In den Abendstunden des 31.10.2025 kam es erneut zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortslage Oberpörlitz. Der oder die Täter gelangten durch Aufbrechen der Terrassentüren in die Objekte und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zur Klärung des Sachverhalts wurde die Kriminalpolizei Gotha hinzugezogen, welche nun ermittelt. Bereits Anfang Oktober kam es zu mehreren Einbrüchen in demselben Wohngebiet. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern, zur Tatbegehung oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0283965/2025, zu melden. (fh)

