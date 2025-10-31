Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung beim Halloween-Feuer

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In den Nachtstunden kam es zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung beim Halloween-Feuer in Oberpörlitz. Zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 43 Jahren sowie zwei ebensolchen im Alter von 33 und 38 Jahren (allesamt Ilmenauer) kam es zum Streit, da einer der 38-Jährigen absichtlich Bier gegen andere Personen schüttete. Die Streitigkeit eskalierte derart, dass es zu Schubsen und Schlagen seitens des 38- und 43-Jährigen gegen die anderen beiden Männer kam. Die Veranstalter konnten die Situation trotz Platzverweisen gegen die Aggressoren nicht auflösen, sodass die Polizei anrückte. Nun müssen die beiden 38- und 43-jährigen Männer sich wegen Körperverletzung verantworten. Ursächlich für die Auseinandersetzung ist vermutlich die mehr oder weniger starke Alkoholisierung aller Beteiligten. (jk)

