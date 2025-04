Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.04.2025

Wolfenbüttel (ots)

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, 08.04.2025, 11:15 Uhr

Eine 47-jährige Frau wurde dabei beobachtet, wie sie in einem Geschäft einen Milchshake konsumierte und die leere Flasche anschließend in ein Regal warf. Beim Verlassen des Supermarktes passierte sie den Kassenbereich, ohne ihre gesamte Ware zu bezahlen. Am Ausgang wurde die Frau von einem Mitarbeiter des Supermarktes angehalten. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei eskalierte die Situation. Die 47-Jährige bespuckte die eingesetzten Polizeibeamten und griff sie körperlich an, indem sie mehrfach in ihre Richtung trat und schlug. Glücklicherweise wurden die Beamten bei dem Vorfall nicht verletzt. Gegen die Frau aus Lehre wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

