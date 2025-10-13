Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht - Polizei bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.10.2025) streifte ein Unbekannter in der Charlottenstraße ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Vermutlich in der Zeit zwischen 5 und 8 Uhr wurde der silberne Suzuki beim Vorbeifahren gestreift. Das in Fahrtrichtung links am Fahrbahnrand geparkte Auto wurde über die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher könnte es sich um ein helles, möglicherweise weißes oder graues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

