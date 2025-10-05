PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Wasgau Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:50 Uhr, wurde ein geparkter Mercedes-Benz vom Typ B-Klasse auf dem Wasgau-Parkplatz Pirmasens-Husterhöhe beim Ausparken beschädigt. Der blaue PKW war in einer Parkbucht in Queraufstellung vor dem Markt abgestellt. Als der Fahrer des Autos vom Einkauf zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden am rechten Fahrzeugheck fest. Ein Unfallverursacher machte nicht auf sich aufmerksam. Die Polizei Pirmasens ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens

