Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Durchsuchungen nach Waffen und Munition

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz durchsuchen seit den frühen Morgenstunden ein Wohnanwesen sowie ein Firmengelände in der Verbandsgemeinde nach Waffen und Munition. Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes, des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützen die Maßnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das Amtsgericht Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse, da gegen einen Mann der Verdacht besteht, unerlaubt im Besitz von erlaubnispflichtigen und verbotenen Waffen sowie Munition zu sein. Aktuell geben Staatsanwaltschaft und Polizei keine weiteren Auskünfte, um das Ergebnis der Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wird zu gegebener Zeit informieren. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

