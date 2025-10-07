PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots)

Eine 22-jährige Frau aus Pirmasens parkte ihren Hyundai i10 von Samstag, den 04.10.25 in Pirmasens An der Priesterwiese 45. Als sie am Sonntag, den 05.10.25 zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an ihrem Fahrzeug Kratzer an beiden Stoßfängern und an der linken vorderen Felge fest. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

