Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken gegen den Zaun

Frauenwald, Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend rangierte eine männliche Person in der Südstraße einen Transporter und kollidierte hierbei mit einem Zaun, an dem geringer Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer fußläufig. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer ermitteln, es handelte sich um einen 48-jährigen Serbier. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille auf und wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Um eine Weiterfahrt zu unterbinden, wurde der Fahrzeugschlüssel von der Polizei sichergestellt. Der 48-jährige Transporter-Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (jk)

